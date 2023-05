Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fallen auf Waldweg

Weimar (ots)

Durch den zuständigen Jagdpächter erging Samstagnachmittag die Meldung über eine verdächtige Wahrnehmung auf einem Waldweg am Ettersberg im Bereich der Ettersburger Straße/ Blutstraße. Ein Unbekannter steckte zwei Metallstäbe in den Boden des Weges. Die spitzen Enden der Stäbe ragten gen Himmel und stellten somit eine bewusst herbeigeführte Gefahr für Personen und Fahrzeuge dar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Metallstäbe beschlagnahmt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell