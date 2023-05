Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Samstag gegen 23:00 Uhr gingen bei der Landeseinsatzzentrale und der Polizeiinspektion Weimar mehrere Mitteilungen über ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise im Stadtgebiet von Weimar ein. Nach Zeugenangaben fuhr ein dunkler VW-Sharan teils driftend, mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Weimarer Innenstadt bzw. Nordvorstadt. Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten vermehrt deutliche Reifenabriebspuren auf der Straße festgestellt werden. Gegen Mitternacht konnten Beamte schließlich den 19-jährigen Fahrer mitsamt Fahrzeug in der Belvederer Allee feststellen und kontrollieren. Eine Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von 1,08 Promille. Dem nicht genug hatte er mit seiner grob verkehrswidrigen Fahrweise seine beiden Vorderreifen derart beansprucht, dass diese nun platt waren. Zudem wies sein Fahrzeug einige Unfallspuren auf. Auch wenn der junge Mann sich keiner Schuld bewusst war, wurde die Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen.

