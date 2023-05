Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsinsel überfahren

Weimar (ots)

Sonntagmorgen stellten Beamte einen beschädigten Skoda auf der Bundesstraße zwischen Daasdorf und Großobringen fest. Bei diesem befanden sich zwei Mitte 20-jährige Männer, welche einen nicht unerheblich alkoholisierten Eindruck machten. Bei der durchgeführten Atemalkoholkontrolle stellten die Beamten bei einem der Männer einen Wert von 1,7 Promille fest. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die Unfallschäden am Fahrzeug zu den Schäden an einem überfahrenen Verkehrszeichen bei einer Verkehrsinsel in der Ortslage Daasdorf passten. Aufgrund unklarer Fahrereigenschaft wurde umfangreich Spuren gesichert und bei beiden Männern eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

