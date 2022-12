POL-GT: Schwerlastkontrolle - Lkw-Fahrer im Rausch auf Achse

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein Einfamilienhaus am Buchenweg in Rheda war am Dienstagnachmittag (20.12., 16.20 - 17.30 Uhr) Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Die Täter verschafften sich in dem schmalen Zeitfenster Zutritt durch die Eingangstür und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter Bargeld. Die Polizei ...

