Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug mit der Liebe

Krayenberggemeinde (ots)

Eine arglose 71-Jährige ging in jüngster Vergangenheit Love-Scammern auf den Leim. Sogenannte Love-Scammer suchen in sozialen Netzwerken oder auf Online-Dating-Plattformen nach potenzielle Opfer, um diesen nach einer gewissen Zeit das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sobald ihnen ein Mann oder eine Frau in die Fänge geht, bauen sie eine emotionale Beziehung zu ihnen auf. Die Betrüger schenken den Opfern Aufmerksamkeit und überhäufen sie mit vermeintlichen Liebesbekundungen - um sie nachfolgend um Geld zu bitten. Hierbei gaukeln sie vermeintliche finanzielle Notlagen vor. Auch die Seniorin musste leidlich erfahren, dass sie nicht auf ihren künftigen Lebenspartner traf, sondern einem Betrüger aufgesessen war, der sie um insgesamt mehr als 1.000 Euro brachte. Zudem forderte er noch mehr Geld von der Geschädigten und drohte ihr, wenn sie den Forderungen nicht nachkommen würde. Daraufhin meldete die Dame den Vorfall der Polizei und erstattete eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell