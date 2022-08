LPI-SHL: Tankbetrug

Bad Salzungen (ots) - In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter in Bad Salzungen, Untere Beete mit einem spitzen Gegenstand zwei Pkw zerkratzt. Die Polizei Bad Salzungen nimmt unter 03695-5510 sachdienliche Hinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

