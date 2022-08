LPI-SHL: Oechsenberghütte beschädigt

Zella-Mehlis (ots) - Am Freitag, 26.08.2022, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr, wurde in der Lubenbachsiedlung in Zella-Mehlis ein abgestellter Lkw beschädigt. Der oder die unbekannten Täter rollten einen Reifen einen Abhang hinunter, welcher gegen den Lkw prallte und Sachschaden verursachte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681369-0, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr