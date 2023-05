Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Verkehrsschilder entwendet

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle bereits in der vergangenen Woche, am Dienstag (23.5.), in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr, zwei Verkehrsschilder auf dem Parkplatz des Badesees am Berliner Ring entwendet. Die Polizei hat nach Bekanntwerden der Straftat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugenhinweise werden von den Beamten in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 entgegengenommen.

