Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Mit Schreckschusswaffe gedroht und Geld gefordert

Vorläufige Festnahme und Gewahrsam

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagmorgen (29.5.) wird sich ein 29 Jahre alter Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Der Festgenommene steht im Verdacht, Passanten gegen 10.30 Uhr auf dem Platz der deutschen Einheit mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Geld gefordert zu haben. Nach ihrer Alarmierung nahmen die Polizeibeamten den Beschrieben noch in Tatortnähe fest und brachten den mit mehr als 2 Promille stark Alkoholisierten zur Wache. Dort erfolgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung seiner Schreckschusswaffe und die Einleitung des Strafverfahrens. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er zudem den Rest des Tages sowie die darauffolgende Nacht im Gewahrsam der Polizei. Am Dienstag (30.5.) wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut (Rufnummer 06151/9690).

