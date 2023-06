POL-DN: Zeuge verhindert Automatendiebstahl

Düren (ots) - Bislang Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag (18.06.2023) auf dem Parkplatz des Dürener Badesees zwei Scheiben an einem geparkten Auto ein. Sie entwendeten unter anderem eine Geldkassette. Das Fahrzeug wurde am Samstagabend (17.06.2023), gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz des Dürener Badesees abgestellt. Als der 49-jährige Fahrzeugführer am Sonntagmorgen, gegen 06:15 Uhr zu seinem Gefährt zurückkehrte, musste er feststellen, dass der oder die ...

