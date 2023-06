Polizei Düren

POL-DN: 48-Jähriger verursacht alkoholisiert einen Unfall und flüchtet

Düren (ots)

Am frühen Sonntagabend (18.06.2023) versursachte ein Mann aus Düren einen Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Beamte der Polizei Düren stellte den Unfallverursacher kurz darauf.

Der 48-Jährige befuhr gegen 18:05 Uhr die Valencienner Straße in Richtung Langerwehe. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er an der Kreuzung Valencienner Straße/ Bahnstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. In diesem Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt, neben dem 43-jährigen Fahrzeugführer aus Baesweiler, auch dessen Ehefrau (40 Jahre) auch die drei Kinder (11, 9 und 8 Jahre). Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des 43-Jährigen auf ein weiteres wartendes Auto geschoben an dessen Steuer ein 45-jähriger Mann, ebenfalls aus Düren, saß. Unmittelbar nach dem Unfall stiegen zunächst alle Fahrzeugführer aus ihren Fahrzeugen. Der Unfallverursacher setzte sich jedoch kurz darauf zurück in seinen Pkw und flüchtete über den Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Bahnstraße. Eine zur Fahndung eingesetzte Streifenwagenbesatzung der Polizei Düren stellte den flüchtigen Pkw in der Tivolistraße. Die Beamten nahmen in der Atemluft des 48-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille und auch ein Drogentest war positiv. Dem Mann wurden daraufhin zwei Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Aufprall wurden sowohl die beiden anderen Fahrzeugführer als auch die 11-jährige Tochter des 43-jährigen Baesweilers leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

