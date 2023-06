Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Gastronomiebetriebe

Nideggen / Düren (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag (20.06.2023) in einen Imbiss in Nideggen, sowie in eine Pizzeria in Düren ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Nideggen wurde in der Zeit zwischen Montag (19.06.2023), 22:25 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr ein Imbiss auf dem Parkplatz "Am Eisernen Kreuz" aufgebrochen. Hier entwendeten der oder die Täter Lebensmittel und Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages.

In Düren drangen der oder die Täter in der Zeit von Montag, 19:30 Uhr bis Dienstag, 07:00 Uhr in eine Pizzeria auf der Kreuzauer Straße ein. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt. Auch hier entwendeten die noch Unbekannten Bargeld und Lebensmittel.

In beiden Fällen bittet die Polizei Düren Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

