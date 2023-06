POL-DN: Zaunelement herausgetrennt und Getränke geklaut

Nideggen / Düren (ots) - Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag (20.06.2023) in einen Imbiss in Nideggen, sowie in eine Pizzeria in Düren ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. In Nideggen wurde in der Zeit zwischen Montag (19.06.2023), 22:25 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr ein Imbiss auf dem Parkplatz "Am Eisernen Kreuz" aufgebrochen. Hier entwendeten der oder die Täter Lebensmittel und Bargeld in Höhe eines ...

