Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Ovelgönner Imbiss, Zwei Fahrzeuge in Buxtehude aufgebrochen

Stade (ots)

1. Von vergangenen Sonntagmittag um 12 Uhr bis Montagmorgen um 08:30 Uhr haben bisher unbekannte Einbrecher einen Imbiss an der B73 in Buxtehude-Ovelgönne aufgesucht.

Der oder die Täter konnten eine Tür zu einem Gastraum aufbrechen. Im Gastraum wurde ein weiteres Fenster zum eigentlichen Imbiss eingeschlagen. So in den Imbiss gelangt, entwendete der Einbrecher einige Lebensmittel und Getränke.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161-6470 entgegen.

2. Am gestrigen Montagnachmittag wurden in Buxtehude zwei Fahrzeuge aufgebrochen.

Im Zeitraum von 13 - 17:30 Uhr wurde der VW einer 26-jährigen Buxtehuderin aufgebrochen, der in dieser Zeit in der Estetalstraße auf dem Parkplatz des Freibades abgestellt war. Der oder die Täter manipulierten an der Fahrertür und konnte so das Fenster öffnen. Aus dem Auto wurde dann etwas Kleingeld gestohlen.

Nur kurze Zeit später, zwischen 17:30 und 19 Uhr, wurde ein BMW auf dem Parkplatz bei Marktkauf in der Bahnhofstraße aufgebrochen. An dem Auto einer 31-jährigen Harsefelderin wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen.

