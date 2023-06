Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Fahrzeugschlüssel nehmen Auto mit, Einbrecher im Landkreis unterwegs, Schlägerei in Buxtehuder Stadtpark endet im Polizeigewahrsam - Polizeibeamte tätlich angegriffen

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Fahrzeugschlüssel von Badegästen im Buxtehuder Freibad und nehmen ihr Auto mit

Bisher unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntag zwischen 15:15 h und 19:00 h im Heidebad Buxtehude einen Autoschlüssel eines Ehepaares aus Pinneberg entwendet und anschließend damit den in der Nähe abgestellten PKW geöffnet.

Mit dem Auto konnten der oder die Täter dann unbemerkt flüchteten.

Der weiße Mercedes CLS 400 4matic hat das Kennzeichen HH-ZK 1008 und stellt einen Wert von ca. 60.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Parkhausbüro in Stade

Unbekannte sind in der Zeit von Samstagmorgen, 09:00 h bis Sonntagmorgen, 07:36 h in Stade am Bahnhof in das dortige Parkhaus gelangt und haben das Bullauge der Bürotür eingeschlagen. Anschließend haben sich der oder die Täter durch die ca. 36 cm große Öffnung gezwängt und aus dem Innenraum drei Schlüssel ansich genommen.

Wieder durch das Bullauge zurück nach draußen geklettert, haben sich der oder Einbrecher dann in unbekannte Richtung entfernt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Einbrecher in Stader Taxiunternehmen

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Dienstag, den 06.06., 10:15 h bis Freitag, den 09.06., 10:30 h in Stade im Harschenflether Weg nach dem Aufhebeln eines Toilettenfensters in das Innere der Geschäftsräume eines dortigen Taxiunternehmens eingestiegen und haben einen Schrank im Inneren aufgebrochen.

Daraus konnten der oder die Täter dann Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeuten und damit unerkannt die Flucht antreten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

4. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

Am Freitag, den 09.06. sind zwischen 11:00 h und 11:30 h bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude in der Bebelstraße nach dem Aufbrechen einer Eingangstür in das Innere einer dortigen Wohnung eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Bargeld, ein Handy sowie einen Blueray-Receiver erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

5. Schlägerei in Buxtehuder Stadtpark endet im Polizeigewahrsam - Polizeibeamte tätlich angegriffen

Am Samstagabend gegen 19:40 h wurden Buxtehuder Polizeibeamte zu einer handgreiflichen Streitigkeit in den Buxtehuder Stadtpark gerufen. Dort waren mehrere Personen in Streit geraten und eine 30-jähriger, der Polizei bereits aus anderen Fällen bekannter Buxtehuder hatte u. a. unvermittelt auf einen 56-jährgen Adendorfer eingeschlagen und diesen verletzt. Als die eingesetzten Beamtinnen und Beamten den offenbar stark alkoholisierten 30-Jährigen einer Kontrolle unterziehen wollten, kam dieser äußert aggressiv auf die Polizisten zu und versuchte auf diese einzuschlagen. Nachdem er dann zu Boden gebracht werden konnte, wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde durch Verstärkungskräfte zur Dienststelle transportiert. Auf dem Weg dahin randalierte er dann noch weiter im Streifenwagen und in den Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Buxtehude. Der Buxtehuder wurde in den Polizeigewahrsam eingesetzt und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Einer der eingesetzten Beamten wurde bei dem Einsatz durch den 30-jährigen verletzt. Gegen ihn wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

6. Einbrecher in Fredenbeck

Am Samstag sind zwischen 08:30 h und 10:15 h in Fredenbeck in der Straße "Am Mühlenbeck" bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher nach dem gewaltsamen Öffnen einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben einige Räume durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

