POL-STD: Das Rätsel der gelben Füße - Lüneburger Präventionspuppenbühne der Polizei tritt in Stade auf

Stade (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Unfall auf der B73 in Buxtehude, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Zu dieser Zeit befuhr ein 43-jähriger Neu Wulmstorfer mit seinem Seat die B73 in Richtung Neukloster. Kurz hinter der Auffahrt von der Moisburger Landstraße querte eine Ente die Fahrbahn. Der Seat-Fahrer bremste ab, um die Ente nicht zu überfahren. Hinter dem Seat-Fahrer ...

