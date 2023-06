Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 800 Liter Diesel aus LKW im Alten Land abgezapft, Unbekannter touchiert geparkte Auto auf Horneburger ROSSMANN-Parkplatz und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. 800 Liter Diesel aus LKW im Alten Land abgezapft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 21:30 h und 05:00 h haben bisher unbekannte Täter im Alten Land in Hollern-Twielenfleth in der Hollernstraße den Tank einer dort geparkten MAN-Sattelzugmaschine aufgebrochen und dann anschließend ca. 800 Liter abgezapft und entwendet.

Für den Abtransport müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

2. Unbekannter touchiert geparkte Auto auf Horneburger ROSSMANN-Parkplatz und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am gestrigen Mittwoch zwischen 16:00 h und 16:30 h hat ein bisher unbekannter Autofahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz ROSSMANN-VOLKSBANK in der Ortsmitte Horneburg in der Straße "Burggraben" einen vorwärts auf einem Parkplatz abgestellten weißen Audi-Kombi touchiert und diesen an der Heckstoßstange beschädigt. Ohne sich jedoch um die Schadenregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, ist der Fahrer dann einfach davongefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

