Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte werfen Bauzaun um und beschädigen geparkte Autos, 24-jähriger Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit der Stader Polizei - Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Stade (ots)

1. Unbekannte werfen Bauzaun um und beschädigen geparkte Autos - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben Freitag, den 02.06. zwischen 18:00 h und 20:45 h in Stade in der Klaus-Groth-Straße einen dort auf dem Gehwegrand aufgestellten Baustellenzaun umgeworfen. Dieser ist dann auf zwei dort geparkte Autos gekippt und hat diese beschädigt.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. 24-jähriger Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit der Stader Polizei - Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen kurz nach Mitternacht hat sich ein 24-jähriger Autofahrer aus Horneburg in Stade eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Der Fahrer eines grauen Mercedes CLK 240 mit Kennzeichen BN- (Bonn). Der Mercedesfahrer war eine Streife auf der Bundesstraße 73 in Stade Höhe Kiebitzweg/Finkenweg in Fahrtrichtung Autobahn 26 aufgefallen.

Plötzlich hatte der Unbekannte dann auf der Fahrbahn über eine Sperrfläche gewendet und war mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Düdenbüttel davongefahren.

Die Polizeibeamten wendeten ebenfalls und wollten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Er reagiert aber weder auf das eingeschaltete Blaulicht noch auf die Anhalteaufforderungen über Außenlautsprecher.

Die Verfolgungsfahrt ging dann über die Haddorfer Hauptstraße, wo der Fahrer das Licht am Fahrzeug ausschaltete in den Mittelsdorfer Weg. Hier überholte er zwei Fahrzeuge, so dass diese abbremsen mussten. Über Mittelsdorf ging es dann wieder zurück über die rote Ampel auf die B 73 Richtung Stade.

Die rote Ampel B73/B74 wurde ebenfalls ignoriert und mit hoher Geschwindigkeit rücksichtslos überfahren.

Als der Unbekannte dann nach der Kreuzung Thuner Straße einen mit Blaulicht aus der Gegenrichtung wartenden weiteren Streifenwagen erblickte, wendete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit und ausgeschalteter Beleuchtung über die Thuner Straße nach links in die Harsefelder und dann weiter in die Harburger Straße.

Anschließend ging es ins Gewerbegebiet Klarenstrecker Damm und umliegende Straßen sowie ins Wohngebiet Ottenbeck. Im Henning-von-Treskow-Weg kann der Mercedes dann von mehreren Streifenwagen gestoppt werden.

Der Fahrer weigerte sich aus dem Auto auszusteigen und musste schließlich von den eigesetzten Beamten aus dem Fahrzeug gezogen, zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden.

Er wurde zunächst mit zur Wache genommen und musste sich dort ersten Befragungen unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Gegen den 24-jährigen Horneburger wird jetzt wegen diverser Verkehrsdelikte und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen oder Personen bzw. Autofahrer, die durch die rücksichtlose Fahrweise des Mercedesfahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell