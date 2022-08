Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Bierflaschenwurf: Jugendlicher doch schwerer verletzt - Heiligenhaus - 2208097

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, ist am Freitagabend (19. August 2022) ein 16 Jahre alter Heiligenhauser auf dem Campus Velbert / Heiligenhaus der Hochschule Bochum an der Kettwiger Straße in Heiligenhaus von einem noch unbekanntem jungen Mann oder Jugendlichen mit einer Bierflasche beworfen worden (siehe dazu unsere Pressemeldung ots 2208094, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5302026).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Montag (22. August 2022) mitgeteilt wurde, ist der 16-Jährige Heiligenhauser bei dem Angriff mit der Bierflasche doch schwerer verletzt worden, als zunächst angenommen. Der Junge wurde im Nachgang an den polizeilichen Einsatz zwecks einer intensivmedizinischen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bittet nach wie vor dringend darum, dass sich weitere, möglicherweise noch nicht bekannte Zeugen melden, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern abgeben könnten. Die Polizei in Heiligenhaus ist hierzu jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 erreichbar.

