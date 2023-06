Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Schießsportanlage erbeuten Geldkassette

Stade (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 21:30 h auf Donnerstag, 15:00 h sind in dieser Woche bisher unbekannte Täter in Buxtehude in den Apensener Straße nach dem Aufhebeln einer Tür in das Innere der dortigen Schießsportanlage eingedrungen. Bei der Durchsuchung der Räume konnten der oder die Einbrecher dann eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld erbeuten. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

