Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wetter (ots)

Am Samstag, den 06.05.2023, gegen 18:38 Uhr, kreuzte ein 29-jähriger Bochumer mit seinem Dacia im Bereich der A1, Anschlussstelle Volmarstein, die Straße "An der Kohlenbahn". Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 22-jährigen Detmolderin, welche mit ihrem Mercedes die Straße "An der Kohlenbahn" in Fahrtrichtung Hagen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch stark beschädigt, waren nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro. Durch die ausgelösten Airbags im Pkw der 22-jährigen Detmolderin wurde diese leicht an der Hand verletzt.

