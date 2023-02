POL-PDKL: Verkehrsunfall / Fahrzeug kollidiert mit Baum

Kusel (ots) - In der Nacht vom 16.02.2023 auf den 17.02.2023 verschafften sich bisher unbekannte Täter durch aufhebeln eines seitlichen Fensters Zutritt in das Gebäude in der Haschbacherstraße. Die Täter verursachten einen Sachschaden im mittleren 4-stelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus ...

