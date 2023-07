Polizei Münster

POL-MS: Dreister Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am späten Sonntagabend (16.07.2023, 22:15 Uhr) ist ein unbekannter Mann in eine Erdgeschosswohnung in der Hermannstraße eingedrungen und hat unter einem Vorwand mit einem Komplizen Bargeld entwendet.

Der Unbekannte war an eine geöffnete Tür der Erdgeschosswohnung herangetreten und bat den 56-jährigen Bewohner unter einem Vorwand nach einem Glas Wasser. In einem unbeobachteten Moment drang ein Komplize in die Wohnung ein und entwendete sein Portemonnaie.

Laut Angaben des Geschädigten sei der unbekannte Mann circa 30 Jahre alt. Er habe eine schlanke Statur und sei etwa 1,75 Meter groß. Er trage einen Bart und habe dunkle Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell