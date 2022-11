Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein graues Pedelec der Marke Cube in der Filsstraße in Asperg. Das rund 3.000 Euro teure Pedelec war an einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus abgestellt und angeschlossen gewesen. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl.

