POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus (04.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein 48-Jähriger hat am Samstagmittag gegen 13 Uhr in der Innenstadt "In der Muslen" die Schwenninger Polizei beschäftigt. Der betrunkene Mann war mit einer anderen Person vor einem Eiscafé in Streit geraten, der in eine körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Der alarmierten Polizei gelang es kaum, den aggressiven 48-Jährigen zu ...

mehr