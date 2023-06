Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener randaliert und greift Polizisten an (03.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 48-Jähriger hat am Samstagmittag gegen 13 Uhr in der Innenstadt "In der Muslen" die Schwenninger Polizei beschäftigt. Der betrunkene Mann war mit einer anderen Person vor einem Eiscafé in Streit geraten, der in eine körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Der alarmierten Polizei gelang es kaum, den aggressiven 48-Jährigen zu beruhigen, der immer wieder auf seinen Kontrahenten losging. Als ein Polizeibeamter dazwischen ging, trat der Randalierer auch nach ihm. Die Beamten mussten den sich wie wild gebärdenden und um sich schlagenden Mann fixieren und zur Polizeiwache bringen. Dort zeigte ein Alkoholmessgerät einen Wert von über 1,5 Promille bei ihm an. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

