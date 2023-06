Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Schönenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein verursacht Unfall und flüchtet (03.06.2023)

Furtwangen (ots)

Eine Unfallflucht am Samstag gegen 12 Uhr in Villingen aufgeklärt hat die Polizei. Ein Autofahrer war mit einem Opel Astra auf der Berliner Straße in das Heck eines vorausfahrenden Dacia Jogger geprallt. Der Unfallverursacher sprach kurz mit dem 57-jährigen Fahrer des Dacia, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Eine halbe Stunde später konnte eine Polizeistreife den gesuchten, an der Front beschädigten Opel in Schönenbach in der Straße "Im Untertal" anhalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war und keinen Führerschein besaß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell