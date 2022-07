POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnung: Elektrogeräte und Schmuck entwendet

Bad Wildbad (ots) - Von der Fahrbahn abgekommen und Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagmittag ein Zweiradfahrer auf der Bundesstraße 294 auf Gemarkung Bad Wildbad. Der 55-jährige Lenker eines Kleinkraftrades befuhr gegen 12:45 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Freudenstadt kommend in Richtung Bad Wildbad-Calmbach. In einer langgezogenen Rechtskurve zwischen ...

