POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Von der Fahrbahn abgekommen und Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagmittag ein Zweiradfahrer auf der Bundesstraße 294 auf Gemarkung Bad Wildbad. Der 55-jährige Lenker eines Kleinkraftrades befuhr gegen 12:45 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Freudenstadt kommend in Richtung Bad Wildbad-Calmbach. In einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Kleinenzhof und Calmbach stürzte er alleinbeteiligt, rutschte nach links über die Fahrbahn und wurde hierbei schwer verletzt. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Bundesstraße war im Zusammenhang mit Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt.

