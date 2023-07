POL-MS: Fünf aufgebrochene Pkw - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (19.07.2023, 01:10 Uhr) haben Polizisten eine 42-jährige Autofahrerin gestoppt, nachdem diese dem Streifenwagen die Vorfahrt an der Kreuzung Voßgasse/Neubrückenstraße genommen hatte. Beim Abbiegevorgang beobachteten die Beamten zudem, dass die Münsteranerin ihr Handy in der rechten Hand benutzte. Bei der nachfolgenden ...

mehr