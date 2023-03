Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Schwagstorf: Diebe schlitzten Aufliegerplane auf - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Unbekannte in der "Schwagstorfer Eue" an einem Auflieger zu schaffen gemacht. Der LKW-Anhänger war zuvor in Höhe der Hausnummer "10" vor einem Firmengelände auf einem Parkstreifen abgestellt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand nahmen die Täter mehrere Packungen Mischbier an sich und flüchteten anschließend mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Bohmte bittet nun zeugen, die Hinweise zu den der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05471/9710 zu melden.

