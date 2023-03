Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Enkeltrickbetrüger erbeuteten Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zu einem vollendeten Enkeltrick kam es am Mittwochnachmittag in der Straße "Rottbrede" unweit des "Bramkamp." Gegen 16 Uhr klingelte das Telefon einer 88-jährigen Osnabrückerin. Ein falscher Polizeibeamter teilte der Seniorin am Telefon mit, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haft zu umgehen, werden 30.000 Euro benötigt. Unter Schock stehend sammelte die 88-Jährige daraufhin sämtlichen Schmuck zusammen und übergab diesen gegen 17.15 Uhr an ihrer Haustür einem fremden Mann. Der Abholer entfernte sich mit dem hochwertigen Schmuck schließlich in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - 180-185 cm groß - kräftig, aber nicht dick - auffallend breite Schultern - kurze schwarze Haare, vereinzelt grau - kein Bart, keine Brille - dunkle Hose - grün-graue Bomberjacke

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Abholer geben können, sich zu melden, Tel 0541/327-2215 oder -3303

