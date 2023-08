POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hünfeld (ots) - Die Polizeistation Hünfeld bietet am Sonntag (27.08.), in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Kirchplatz in Hünfeld (Konrad-Zuse-Museum) an. Anmeldungen sind am Montag von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 06652 / 9658-31 möglich. Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem ...

