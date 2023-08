Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer , 2 weitere Leichtverletzte - 20 000,- Euro Schaden

Fulda (ots)

Ein schwerverletzter Kradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 19.08.2023, gg. 14.40 Uhr in der Gemarkung Großenlüder auf der K 110 zwischen den Ortsteilen Bimbach und Lütterz.

Ein 72-jähriger Mann aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befuhr mit seinem Kraftrad, einer BMW R 1250, die K 100 von Bimbach kommend in Fahrtrichtung Lütterz. Auf dieser Strecke geriet der Kradfahrer, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW, dessen Fahrerin ein Ausweichen auf der schmalen Straße nicht mehr gelang.

Der 72-Jährige wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert wo er schwerverletzt, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt, liegenblieb. Er war an der Unfallstelle ansprechbar und wurde durch die Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des entgegenkommenden PKW, einem Opel-Astra, erlitten bei dem Frontalzusammenstoß glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die 18-Jährige aus Fulda stammende Fahrerin, als auch ihr Beifahrer, ein 19-Jähriger aus Großenlüder, wurden beide nach medizinischer Erstversorgung noch an der Unfallstelle entlassen.

An dem Kraftrad des Unfallverursachers und an dem PKW der 18-Jährigen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20 000,- Euro.

Beide Fahrzeuge mussten jeweils von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell