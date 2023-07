Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Speyer (ots)

Am 02.07.2023 gegen 23:05 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Rad entgegen der Fahrtrichtung den Radweg der Waldseer Straße aus Richtung Otterstadter Weg kommend in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die Tullastraße aus Richtung Auestraße kommend. Dieser fuhr an der Ampel bei "grün" in die Kreuzung Tullastraße/Waldseer Straße ein. Plötzlich kam der Radfahrer von rechts in den Kreuzungsbereich eingefahren und beabsichtigte trotz Rotlicht die Kreuzung zu überqueren. Der PKW Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 46-Jährige fiel auf die Motorhaube, die Windschutzscheibe und kam verletzt auf der Straße zum Liegen. Er wurde durch den Fahrer und hinzugeeilte Passanten erst versorgt. Der Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. Sowohl der Rettungsdienst, als auch der Notarzt waren im Einsatz. Die eingesetzten Beamten stellten Alkoholgeruch ausgehend vom Radfahrer fest. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell