POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Auffahrunfall

Niederaula. Am Sonntag (20.08.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Schlitzerstraße/Hauptstraße wollte er nach aktuellem Kenntnisstand in die Hauptstraße in Richtung Bad Hersfeld einbiegen. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmtal und eine 16-jährige Kradfahrerin aus Niederaula befuhren zeitgleich hintereinander die Schlitzer Straße aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Als der 19-jährige Pkw-Fahrer vor dem vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Schwalmtal aus der Bahnhofstraße auf die Hauptstraße einbog, musste der 21-Jährige sofort eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die dahinterfahrende Kradfahrerin konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Sonntag (20.08.), gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilmünster die B27 aus Richtung Haunetal kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 63-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem Pkw samt Anhänger zur selben Zeit die B62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Friedewald. Im Bereich der der Lomo-Kreuzung kam es dann aus noch unklarer Ursache zur Kollision der beiden Pkw. Dabei stieß der 20-Jährige mit der Fahrzeugfront seines Autos gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw des 63-Jährigen. Dieser wurde in der Folge in den rechtsseitigen Straßengraben abgewiesen, wo er ein Straßenschild überrollte. An beiden Fahrzeugen, dem Anhänger und dem Straßenschild entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.500 Euro. Das Fahrzeug des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach. Am Donnerstag (17.08.), gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw die Königsberger Straße und wollte nach aktuellen Erkenntnissen nach rechts auf die Vogelsbergerstraße abbiegen. Um mit seinem Lkw leichter abbiegen zu können, ordnete er mit seinem Fahrzeug so weit wie möglich links ein. Eine nachfolgende 65-jährige Pkw-Fahrerin deutete dies vermutlich falsch und fuhr rechts neben den Lkw, um ebenfalls nach rechts auf die Vogelsbergstraße einbiegen zu können. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.100 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Samstag (19.08.), gegen 10:15 Uhr, parkte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin ihren 1er BMW in der Straße "An der Leimenkaute" in Höhe der Nummer 1. Als sie gegen 11:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den BMW gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation unter Tel.: 06641-9710.

