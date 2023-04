Polizei Mettmann

POL-ME: 57-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Hilden - 2304063

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Hilden ist am Samstagmorgen (22. April 2023) ein 57-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden.

Nach dem bisherigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 8:45 Uhr war der Hildener mit seinem Mazda über die Hülsenstraße in Richtung der Straße "Am Schönenkamp" gefahren. Hierbei fuhr er aus bislang nicht geklärter Ursache nicht über seine Richtungsfahrbahn, sondern mittig auf der Straße, ehe er laut Zeugen ungebremst gegen einen Ampelmast fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda des Mannes erheblich beschädigt - der Fahrer selbst zudem schwer verletzt. Rettungskräfte mussten Hildener, der unter Schock stand, daher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Weshalb der Hildener mit seinem Auto von seiner Fahrspur geriet, ist aktuell noch Gegenstand der Unfallermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei jedoch nicht vor.

Der Mazda erlitt einen Totalschaden und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von mehr als 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell