POL-ME: Polizei beteiligte sich an Schwerpunktkontrollen und zieht Bilanz - Kreis Mettmann - 2304060

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat sich in der vergangenen Woche an bundesweiten Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf die Geschwindigkeitsüberwachung beteiligt.

Das ist die Bilanz:

Im Kontrollzeitraum von Montag (17. April 2023) bis Sonntag (23. April 2023) hatte die Polizei im gesamt Kreisgebiet sowohl mittels Laser, als auch mit ESO-Geräten mobil und stationär die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gemessen. Hierbei zählte die Polizei insgesamt 409 Geschwindigkeitsübertretungen. Bei den allermeisten Geschwindigkeitsübertretungen wurde lediglich ein Verwarngeld fällig (insgesamt 325 Mal). In 84 Fällen war die Geschwindigkeitsübertretung jedoch so deutlich, dass ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen den Verkehrssünder eingeleitet werden musste.

Unrühmlicher Spitzenreiter war hier ein 48 Jahre alter Motorradfahrer aus Gelsenkirchen, der am Sonntag (23. April 2023) mit seiner Honda mit 110 km/h über die innerörtliche Bonsfelder Straße gefahren war. Auf den Mann wartet nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro. Zudem erhält er zwei Punkte in Flensburg, ferner stehen zwei Monate Fahrverbot im Raum. Ähnlich schnell war - ebenfalls am Sonntag - ein 20 Jahre junger Motorradfahrer, der mit seiner Maschine durch das Hespertal unterwegs war: Er wurde mit 100 km/h bei erlaubten 50 Kilometern die Stunde geblitzt und muss nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro zahlen. Zudem erhält auch er zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

So sah die Bilanz in den einzelnen Städten aus:

Ratingen: 61 Geschwindigkeitsübertretungen

Velbert: 25 Geschwindigkeitsübertretungen

Wülfrath: 4 Geschwindigkeitsübertretungen

Heiligenhaus: 7 Geschwindigkeitsübertretungen

Mettmann: 89 Geschwindigkeitsübertretungen

Langenfeld: 83 Geschwindigkeitsübertretungen

Haan: 13 Geschwindigkeitsübertretungen

Erkrath: 10 Geschwindigkeitsübertretungen

Monheim: 20 Geschwindigkeitsübertretungen

Hilden: 97 Geschwindigkeitsübertretungen

Die Polizei weist darauf hin, dass sich die unterschiedlichen Zahlen insbesondere daraus ergeben, dass in manchen Städten vergleichsweise stärker kontrolliert wurde, als in anderen Städten. Zudem hatten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Rahmen des Wach- und Wechseldienstes die Aktionswoche durch Laser-Kontrollen dann unterstützt, wenn es die allgemeine Einsatzlage zugelassen hatte. Ferner weist die Kreispolizeibehörde Mettmann darauf hin, dass auch außerhalb der bundesweiten Aktionswoche täglich Geschwindigkeiten kontrolliert werden.

