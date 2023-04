Polizei Mettmann

POL-ME: Am Busbahnhof: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2304061

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein kam es am Samstag (22. April 2023) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt wurde.

Folgendes war geschehen:

Gegen 15:20 Uhr war ein 43 Jahre alter Mann aus Monheim mit seinem Toyota aus Richtung Ingeborg-Friebe-Platz kommend am Monheimer Busbahnhof vorbeigefahren. Hierbei missachtete er eine 45-jährige Fußgängerin, die gerade ordnungsgemäß den dortigen Zebrastreifen bereits zur Hälfte überquert hatte. Hierbei wurde die Frau zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde.

Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen sowie nach eigenen Angaben hatte der Fahrer des Toyotas während seiner Fahrt Ausschau nach Personen auf dem Busbahnhof gehalten und daher nicht auf die Frau auf dem Zebrastreifen geachtet. Gegen ihn wurde daher ein Verfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

