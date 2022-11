Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend zwischen 21 und 22 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ein E-Bike, welches an einem Fahrradständer vor der Kampfkunstschule in der Bergstraße abgestellt war. Die Unbekannten durchtrennten das Kabelschloss und entfernten sich mit dem rund 1.000 Euro teuren rot-schwarzen E-Bike der Marke Zündapp in unbekannte Richtung. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell