Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Freibad - Werkzeuge und Maschinen von Messegelände gestohlen - Diebstahl von Pedelec

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Freibad

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (21.08.) in ein Kiosk eines Freibades in der Gemündener Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und beschädigten das Inventar. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge und Maschinen von Messegelände gestohlen

Homberg (Ohm). In der Zeit von Samstagabend (19.08.) bis Montagmorgen (21.08.) verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Am Steinbruch" in Nieder-Ofleiden. Anschließend brachen die Einbrecher eine Zugangstür einer Messeräumlichkeit auf und entwendeten daraus einen Werkzeugturm und drei Kompressoren. Von einem auf dem gewerblichen Gelände abgestellten Pritschenwagen stahlen die Täter zudem ein Strom-Aggregat sowie zwei Hochdruckreiniger. Sie flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 7.000 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Pedelec

Alsfeld. Ein rot-schwarzes 24 Zoll Pedelec des Herstellers Haibike, Modell Sduro FullSeven, im Wert von etwa 3.200 Euro stahlen Unbekannte am Montag (21.08.). Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr war das Zweirad, das nach derzeitigen Erkenntnissen in dieser Zeit durch ein Faltschloss gesichert war, in einer Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Lessingstraße abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell