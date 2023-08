POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erfolg der polizeilichen Ermittlungsgruppe - mutmaßliche Täter einer Diebstahlserie von Fahrzeugteilen ermittelt

Karlsruhe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 46-jähriger Mann in der Karlsruher Innenstadt offenbar Opfer eines körperlichen Angriffs. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der 46-Jährige am Sonntag gegen 05:30 Uhr auf dem Stephanplatz von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und ...

mehr