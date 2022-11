Polizei Düsseldorf

POL-D: Einsatzbilanz: Nacht zu Allerheiligen (Halloween) Mo.

Die. 31.10.

1.11.2022

Düsseldorf (ots)

Altstadt - Die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Mitte meldet nach dem Nachtdienst zu "Halloween" keine besonderen Vorkommnisse in Verbindung mit den Feierlichkeiten in der Düsseldorfer Altstadt. Die Kräfte waren mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei bis in den frühen Morgen im Einsatzraum präsent. Einsätze wegen Randalierern, Körperverletzungen und Streitigkeiten wurden durch frühes und konsequentes Einschreiten bewältigt.

Vor Mitternacht waren der Bereich am Rheinufer und der Kernbereich der Altstadt schon sehr gut gefüllt. Das Einsatzgeschehen bewegte sich auf relativ geringem Niveau. Nach Mitternacht erhielt die Altstadt weiter Zulauf und die Stimmung unter den zunehmend alkoholisierten "Gästen" wurde aggressiver. Dementsprechend nahmen die Zahl und die Intensität der Einsatzanlässe zu und blieben bis gegen 04:00 Uhr auf hohem Niveau. Danach entspannte sich die Einsatzlage für die Sicherheitskräfte. Schwere Straftaten oder besondere Ereignisse wurden bislang nicht bekannt oder angezeigt.

