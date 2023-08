POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Autofahrer gefährdet Fußgänger

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender 21-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Mühlburg von der Fahrbahn abgekommen und beinahe mit einem Fußgänger kollidiert.

Nach bisherigen Ermittlungen bog der Mann gegen 08:30 Uhr von der Neureuter Straße kommend in die Gablonzer Straße ein. Dort verlor der 21-Jährige wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Bordstein und fuhr auf den Gehweg. Ein auf dem Bürgersteig stehender 64-jähriger Fußgänger konnte offenbar gerade noch rechtzeitig zur Seite springen und so einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern.

Da ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei dem 21-Jährigen eine Alkoholisierung von rund 1,8 Promille offenbarte und sich im Laufe der Unfallaufnahme zudem Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei dem Mann ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Den Unfallfahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

