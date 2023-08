Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 12.500 Euro waren am Freitagmorgen die Bilanz eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung Karlsruher Straße/ Grabener Straße in Bruchsal.

Nach ersten Erkenntnissen der Unfallaufnahme überfuhr ein 45-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 06:45 Uhr auf der Karlsruher Straße offenbar das für ihn geltende Rotlicht und wurde daraufhin von einem kreuzenden VW seitlich erfasst. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Peugeot um 180 Grad und kam nach mehreren Metern zum Stehen. Bei dem VW lösten die Airbags aus.

Der Volkswagen-Fahrer sowie dessen Beifahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Fahrer des Peugeot kam mit einem Schock davon.

Pascal Hörig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell