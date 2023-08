Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Beiertheim-Bulach eine Rollerfaherin verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 54-jähriger Autofahrerin gegen 10:00 Uhr von der Schauenburgstraße nach links in die Windeckstraße einbiegen. Hierbei übersah die Renault-Fahrerin offenbar eine entgegenkommende 38-Jährige auf einem Kleinkraftrad und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall zog sich die Rollerfahrerin Verletzungen in Form eine Schulterfraktur sowie mehrere Prellungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

