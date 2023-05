Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbelehrbare 30-Jährige landet in Polizeizelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Beharrlichkeit einer 30-jährigen Frau führte am Dienstagabend (02.05.2023) dazu, dass sie die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Zudem zieht ihr Verhalten auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Gegen die Frau wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch sowie wegen Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten gefertigt.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befand sich eine Streifenbesatzung gegen 21:00 Uhr im Rahmen eines Einsatzes in der Notaufnahme eines Hildesheimer Krankenhauses. Dabei wurden die Beamten vom Klinikpersonal auf die 30-Jährige aus dem Raum Gifhorn aufmerksam gemacht, die sich trotz bestehendem Hausverbot wiederholt in dem Krankenhaus aufhielt und sich weigerte, dieses zu verlassen.

Auch der Aufforderung der Streifenbesatzung leistete die Frau keine Folge, weshalb sie aus dem Gebäude geführt wurde. Währenddessen brüllte die 30-Jährige laut herum und beleidigte die Einsatzkräfte mit diversen Kraftausdrücken. Eine Beamtin bedrohte sie zudem mit dem Tod. Die Frau erhielt daraufhin einen Platzverweis. Bei Nichtbefolgung wurde ihr eine Ingewahrsamnahme angedroht.

Offenbar schenkte die Frau der Androhung keinen Glauben und erschien kurz darauf wieder in den Räumen der Notaufnahme, was in letzter Konsequenz zur Verbringung ihrer Person auf die Wache in die Schützenwiese führte. Am frühen Mittwochmorgen durfte sie wieder gehen.

