POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (hue) - Am Nachmittag des heutigen Tages kam es am Bahnhof in Bad Salzdetfurth zu einem versuchten Raubdelikt. Nach dem Einschreiten einer Zeugin konnte sich das Opfer in Sicherheit bringen. Nach aktuellem Ermittlungsstand erreichte das 23-jährige Opfer gegen 14:53 Uhr mit der Bahn den hiesigen Bahnhof, wo der 50-jährige Täter offensichtlich schon wartete. Nachdem dieser mit dem ...

