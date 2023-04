Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - 11-Jähriger wird von Jugendlichen in Mühlenau gestoßen und verletzt sich am Fuß, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Donnerstag (23.03.23), gegen 13.00 Uhr, befand sich ein 11-jähriger Schüler am ZOB in Husum und wartete aus seinen Bus. Er beobachtete zwei Jugendliche, die sich direkt an der Au aufhielten, als er von hinten einen Stoß in den Rücken erhielt und dadurch das Gleichgewicht verlor und in die Au stürzte. Als er sich umblickte, standen dort zwei Jugendliche. Wer von den Beiden ihm den Stoß verpasst hatte, konnte er nicht sagen. Durch den Sturz zog der Junge sich eine Fußverletzung zu und musste ärztlich versorgt werden. Außerdem wurde sein Handy beschädigt. Die unbekannten Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

1.Jugenlicher

-ca. 16 Jahre alt -ca. 170-180 cm groß -braunes Haar -Brillenträger -bekleidet mit beigefarbener Jacke, blauer Jeans und schwarzen Adidas-Schuhen

2.Jugendlicher

-ca. 16 Jahre -ca. 170-180 cm groß -dunkelblondes Haar -bekleidet mit grauer Stoffjacke, im Schulterbereich schwarz abgesetzt

Das Polizeirevier in Husum hat die Ermittlungen dieser Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen und die zwei unbekannten Jugendlichen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell