Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Böel - 30-Jähriger verstirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Böel (ots)

Dienstagmorgen (04.04.2023), um 06.25 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unfall im Bereich einer Linkskurve der Landesstraße (Norderstraße) zwischen Mohrkirch und Böel. Der Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die Landesstraße in Richtung Böel. In einer Linkskurve stieß er aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 30-jährige Opelfahrer an der Unfallstelle. Der 34-jährige Fordfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Flensburger Klinikum verbracht. Die am Unfallort eingesetzten Polizeibeamten zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen für die Klärung der Unfallursache hinzu. Die Landstraße zwischen Böel und Mohrkirch ist weiterhin voll gesperrt.

